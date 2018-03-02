"Кан" – "Лион" - 1:0 (обзор)

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"Кан" – "Лион" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор четвертьфинального матча Кубка Франции между "Каном" и "Лионом" (1:0).

Видео: "Кан" - "Лион".

Не пропустите: "Кан" выбил "Лион" из Кубка Франции и сыграет с ПСЖ. | http://soccernews.ru

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