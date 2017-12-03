"Кан" – "Лион" - 1:2 (обзор)

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"Кан" – "Лион" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Франции между "Каном" и "Лионом" (1:2).

Видео: "Кан" – "Лион".

 

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3 Монако 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 16 23
8 Монпелье 16 22
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Сент-Этьен 16 20
13 Ницца 16 20
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
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