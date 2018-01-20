"Кан" – "Марсель" - 0:2 (обзор)

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"Кан" – "Марсель" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура французской Лиги 1 между "Каном" и "Марселем".

Кан - Марсель. Обзор матча. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Не пропустите: "Марсель" на выезде взял верх над "Каном". | http://soccernews.ru

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