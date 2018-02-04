"Кан" - "Нант" - 3:2 (обзор)

Теги фк каннант

"Кан" - "Нант" - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Каном" и "Нантом".

Читайте также: "Кан" вырвал победу у "Нанта". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 24 62
2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов