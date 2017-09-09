"Кан", "Нант" и "Амьен" побеждают, "Труа" и "Тулуза" играют вничью
В четвертом туре французской Лиги 1 "Кан", "Нант" и "Амьен" обыграли соответственно "Дижон", "Монпелье" и "Страсбур", а "Труа" и "Тулуза"сыграли в "сухую" ничью.
"Кан" - "Дижон" - 2:1
Голы: Сантини, 5 - 1:0, Мари, 38 - 1:1, Ямбере, 81 - 2:1 (автогол).
Удаление: Мбенге, 79 ("Кан").
"Монпелье" - "Нант" - 0:1
Гол: Диего, 76 - 0:1.
Удаление: Сио, 84 ("Монпелье").
"Страсбур" - "Амьен" - 0:1
Гол: Какута, 13 - 0:1.
Удаление: Лала, 78 ("Страсбур").
"Труа" - "Тулуза" - 0:0
Напомним, ранее "Ницца" разгромила "Монако".
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