"Кан", "Нант" и "Амьен" побеждают, "Труа" и "Тулуза" играют вничью

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"Кан", "Нант" и "Амьен" побеждают, "Труа" и "Тулуза" играют вничьюВ четвертом туре французской Лиги 1 "Кан", "Нант" и "Амьен" обыграли соответственно "Дижон", "Монпелье" и "Страсбур", а "Труа" и "Тулуза"сыграли в "сухую" ничью.

"Кан" - "Дижон" - 2:1

Голы: Сантини, 5 - 1:0, Мари, 38 - 1:1, Ямбере, 81 - 2:1 (автогол).

Удаление: Мбенге, 79 ("Кан").

"Монпелье" - "Нант" - 0:1

Гол: Диего, 76 - 0:1.

Удаление: Сио, 84 ("Монпелье").

"Страсбур" - "Амьен" - 0:1

Гол: Какута, 13 - 0:1.

Удаление: Лала, 78 ("Страсбур").

"Труа" - "Тулуза" - 0:0

Напомним, ранее "Ницца" разгромила "Монако"

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5 ФК Кан 5 9
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7 Марсель 4 7
8 Нант 5 7
9 Тулуза 5 7
10 Анжер 4 6
11 Ницца 5 6
12 Генгам 4 6
13 Амьен 5 6
14 Труа 5 5
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