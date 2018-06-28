Кан назвал главные разочарования сборной Германии на ЧМ-2018

Теги германиямесут озилсами хедира

Кан назвал главные разочарования сборной Германии на ЧМ-2018

Легенда футбола Оливер Кан прокомментировал вылет Германии из Чемпионата Мира.

"Для меня главными разочарованиями стали Хедира и Озил. В первой игре они были незаметны, во второй - остались в запасе. В среду им вновь дали шанс, но они этим не воспользовались. Они провалились по многим фронтам" - приводит слова Кана The Sun.

Читайте также: Не те игроки: Легендарный Маттеус назвал причину провала сборной Германии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов