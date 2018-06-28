Кан назвал главные разочарования сборной Германии на ЧМ-2018

Легенда футбола Оливер Кан прокомментировал вылет Германии из Чемпионата Мира.

"Для меня главными разочарованиями стали Хедира и Озил. В первой игре они были незаметны, во второй - остались в запасе. В среду им вновь дали шанс, но они этим не воспользовались. Они провалились по многим фронтам" - приводит слова Кана The Sun.

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