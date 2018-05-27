Кан не понимает, почему Салах и Карвахаль начали плакать после полученных травм

Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан высказался о слезах Мохамеда Салаха и Дани Карвахаля в финале Лиги Чемпионов.

"Они постоянно плачут. Это можно сделать и в раздевалке после игры. Я не понимаю, когда это стало нормой. Все начинают плакать, когда получают повреждение" - приводит слова Кана Stern.de.

Напомним, что Карвахаль и Салах были вынуждены в первом тайме покинуть поле из-за полученных травм.

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