Кан не понимает, почему Салах и Карвахаль начали плакать после полученных травм
Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан высказался о слезах Мохамеда Салаха и Дани Карвахаля в финале Лиги Чемпионов.
"Они постоянно плачут. Это можно сделать и в раздевалке после игры. Я не понимаю, когда это стало нормой. Все начинают плакать, когда получают повреждение" - приводит слова Кана Stern.de.
Напомним, что Карвахаль и Салах были вынуждены в первом тайме покинуть поле из-за полученных травм.
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