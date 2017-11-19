"Кан" - "Ницца" - 1:1 (обзор)

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"Кан" - "Ницца" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 13-го тура французской Лиги 1, в котором "Ницца" в гостях упустила победу над "Каном".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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3 Лион 13 26
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5 Нант 13 23
6 ФК Кан 13 19
7 Сент-Этьен 13 18
8 Монпелье 13 17
9 Бордо 13 17
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Дижон 13 15
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14 Генгам 13 15
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16 Ницца 13 14
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