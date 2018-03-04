"Кан" обыграл "Страсбур"

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"Кан" обыграл "Страсбур"В матче 28-го тура французской Лиги 1 "Кан" на своем поле обыграл "Страсбур".

"Кан" - "Страсбур" - 2:0

Голы: Кривелли, 43 - 1:0, Гильбер, 87 - 2:0.

Напомним, вчера ПСЖ взял три очка в матче против "Труа". | soccernews.ru

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