Кан отреагировал на уход Румменигге из "Баварии"

Фото: инстаграм Кана/Автор неизвестен

Бывший вратарь, а ныне член совета директоров "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о Карл-Хайнце Румменигге, который 30 июня досрочно покинет пост председателя правления клуба.

"Карл-Хайнц проделал в "Баварии" замечательную работу. За последние 20 лет под его руководством клуб выиграл все, что только можно выиграть. Его вклад в успехи "Баварии" невозможно недооценить.

Пришло время мне взять на себя ответственность и стать главой "Баварии". За последние 18 месяцев я изучил все аспекты работы клуба. Я хорошо понимаю, как он работает и какие вызовы нас ждут в будущем. Я осознают сложность задачи и тяжесть ответственности. Я готов взять их на себя", — цитирует Кана официальный сайт "Баварии".

Напомним, что Румменигге покидает клуб по собственной инициативе. Его пост с 1 июля займет Кан.

Контракт Румменигге с "Баварией" был рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он занимал различные посты в руководстве с 1991 года.

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