"Кан" покинул Лигу 1, проиграв "Бордо" в последнем туре

В заключительном матче Лиги 1 "Дижон" обыграл "Тулузу" и избежал вылета из чемпионата Франции.

В параллельном матче 38-го тура "Кан" дома уступил "Бордо" (0:1) и пропустил на 18-е место "Дижон".

"Кан" - "Бордо" - 0:1 (0:1)

Гол: Санкаре, 19.

"Кан": Самба, Имору (Армугом, 76), Джикю, Гильбер, Гради, Фажр, Деминге, Кривелли, Нинга, Чокунте (Бовю, 65), Муссаки (Кауи, 53).

"Бордо": Пуссен, Сабали, Йованович, Паблу (Левчук, 45), Кунде, Паленсия, Плашил, Санкаре (Калу, 67), Отавиу, Бриан, Камано (Башич, 80)

Ранее в лигу 2 отправился "Генгам".

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