Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда
Экс-вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера мюнхенского клуба и бундестим Мануэля Нойера с повторением рекорда Бундеслиги по "сухим" матчам.
"196 сухих матчей! Поздравляю Нойера с этим показателем, именно ты дошел до моего рекорда !
Вчера была сложная игра, в которой удалось взять важные 3 очка", – написал Кан в твиттере.
196 mal zu Null in der #Bundesliga . Glückwunsch @Manuel_Neuer zu dieser Zahl und dass Du meinen Rekord eingestellt hast! Es war gestern ein schwieriges Spiel mit 3 wichtigen Punkte. ⚽ @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/BO22hmUeHp— Oliver Kahn (@OliverKahn) January 21, 2021
Напомним, Нойер защищает ворота "Баварии" с сезона 2011/2012. До этого голкипер выступал за "Шальке".
В текущем сезоне Бундеслиги на счету немца 3 "сухих" матча из 17 сыгранных.
Читать также: Нойер признан лучшим голкипером десятилетия по версии IFFHS | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"
-
ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой
-
Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру
-
Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"
-
Тедеско - об уходе из "Спартака": "Я не меняю своих решений
Лента новостей
-
У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020
-
Подольски заявил, что был близок к переходу в "Локомотив"
-
Массимо Каррера отказался от поста главного тренера сборной Польши
-
Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"
-
Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда
-
С 22 января спортивные арены в Москве смогут принять зрителей до 50% от вместимости
-
В "Реале" доверяют Зидану и дадут время исправить ситуацию
-
Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в "Фиорентину"
-
Кокорин в понедельник полетит в Рим на медобследование
-
ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой
-
"Фиорентина" - о Кокорине: "Пока можем сказать, что игрок интересный"
-
Роналду поддерживает связь с президентом "Реала" на протяжении нескольких месяцев
-
СМИ в третий раз назвали Миранчука худшим в "Аталанте" по оценкам
-
Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру
-
Тедеско оценил шансы "Спартака" стать чемпионами в этом сезоне
-
Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"
-
Зидан несколько месяцев не разговаривает с отдельными игроками "Реала"
-
1
Аршавин: "Барселона" страдает из-за Месси"
-
Тедеско - об уходе из "Спартака": "Я не меняю своих решений
-
Сына Диего Симеоне зовут в Англию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20