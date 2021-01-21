Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда

Экс-вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера мюнхенского клуба и бундестим Мануэля Нойера с повторением рекорда Бундеслиги по "сухим" матчам.

"196 сухих матчей! Поздравляю Нойера с этим показателем, именно ты дошел до моего рекорда !

Вчера была сложная игра, в которой удалось взять важные 3 очка", – написал Кан в твиттере.

196 mal zu Null in der #Bundesliga . Glückwunsch @Manuel_Neuer zu dieser Zahl und dass Du meinen Rekord eingestellt hast! Es war gestern ein schwieriges Spiel mit 3 wichtigen Punkte. ⚽ @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/BO22hmUeHp — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 21, 2021