Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда

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Кан поздравил Нойера с повторением своего рекордаЭкс-вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера мюнхенского клуба и бундестим Мануэля Нойера с повторением рекорда Бундеслиги по "сухим" матчам.

"196 сухих матчей! Поздравляю Нойера с этим показателем, именно ты дошел до моего рекорда ! 

Вчера была сложная игра, в которой удалось взять важные 3 очка", – написал Кан в твиттере.

Напомним, Нойер защищает ворота "Баварии" с сезона 2011/2012. До этого голкипер выступал за "Шальке".

В текущем сезоне Бундеслиги на счету немца 3 "сухих" матча из 17 сыгранных.

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