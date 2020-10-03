"Кан" презентовал российского защитника

Состоялась презентация российского новичка "Кана" Владислава Молчана.

Французский клуб представил 20-летнего футболиста после подписания с ним контракта до 2024 года.

За "Кан" центральный защитник будет выступать под номером "5".

Напомним, что Молчана купили у "Енисея" за 1 миллион рублей (около 11 тысяч евро).

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