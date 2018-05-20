"Кан" – ПСЖ - 0:0, "Лион" – "Ницца" - 3:2 (обзоры)

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"Кан" – ПСЖ - 0:0, "Лион" – "Ницца" - 3:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 38-го тура французской Лиги 1.

"Кан" – ПСЖ - 0:0 

"Лион" – "Ницца" - 3:2

Не пропустите: "Лион" добывает волевую победу над "Ниццей" и сохраняет место в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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