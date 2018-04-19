"Кан" - ПСЖ - 1:3 (обзор)

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"Кан" - ПСЖ - 1:3 (обзор)Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Франции, в котором ПСЖ в гостях взял верх над "Каном".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 33 87
2 Монако 33 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Лилль 33 29
19 Труа 33 29
20 Метц 33 25
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