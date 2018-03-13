Кан считал, что Акинфеев может стать лучшим голкипером мира

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Кан считал, что Акинфеев может стать лучшим голкипером мираЛегендарный голкипер Оливер Кан поделился мнением об игре российского вратаря Игоря Акинфеева.

"Я специализируюсь по матчам Лиги Чемпионов и выделить из российской школы вратарей могу только Игоря Акинфеева. Я много лет назад пророчил, что он может стать лучшим вратарем мира, так как у него есть все качества для этого. Но, к сожалению, ему пока не удалось реализовать весь свой потенциал. У Акинфеева не совсем получается выйти на более высокий уровень. Ожидания от игры Игоря на больших международных турнирах пока не оправдались - я ждал от него большего", - отметил он.

Читайте: Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клуб | http://soccernews.ru

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