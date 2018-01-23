"Кан", "Сошо", "Осер" и "Ланс" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Завершились несколько матчей 1/16 финала Кубка Франции. Стоит отметить выход в следующий раунд "Кана", "Сошо", "Осера" и "Ланса".
"Бриочен" - "Ланс" - 0:1 (0:1)
Гол: Лопес, 15 (с пенальти) - 0:1
"Нант" - "Осер" - 3:4 (1:3)
Голы: Конате, 6 - 0:1, Паллуа, 32 (автогол) - 0:2, Айю, 34 - 0:3, Томассон, 38 - 1:3, Дюбуа, 51 - 2:3, Томассон, 65 - 3:3, Сангаре, 76 - 3:4
"Гранвиль" - "Конкарно" - 3:2 (1:1)
Голы: Жане, 9 - 0:1, Тео, 23 - 1:1, Дониса, 98 - 1:2, Блондел, 100 - 2:2, Блондел, 116 - 3:2
"Коломье" - "Сошо" - 1:2 (0:1)
Голы: Пендан, 11 - 0:1, Мейте, 59 - 0:2, Коффи, 89 - 1:2
"Шатору" - "Шамбли" - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:4
Голы: Манданн, 58 - 1:0, Дюкуре, 73 - 1:1
"Русильон" - "Кан" - 1:1 (1:1), по пенальти - 3:4
Голы: Маю, 14 - 1:0, Женево, 30 - 1:1
"Бурж" - "Тулуза" - 2:0 (0:0)
Голы: Курт, 63 - 1:0, Беже, 88 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15