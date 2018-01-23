"Кан", "Сошо", "Осер" и "Ланс" вышли в 1/8 финала Кубка Франции

Завершились несколько матчей 1/16 финала Кубка Франции. Стоит отметить выход в следующий раунд "Кана", "Сошо", "Осера" и "Ланса".

"Бриочен" - "Ланс" - 0:1 (0:1)

Гол: Лопес, 15 (с пенальти) - 0:1

"Нант" - "Осер" - 3:4 (1:3)

Голы: Конате, 6 - 0:1, Паллуа, 32 (автогол) - 0:2, Айю, 34 - 0:3, Томассон, 38 - 1:3, Дюбуа, 51 - 2:3, Томассон, 65 - 3:3, Сангаре, 76 - 3:4

"Гранвиль" - "Конкарно" - 3:2 (1:1)

Голы: Жане, 9 - 0:1, Тео, 23 - 1:1, Дониса, 98 - 1:2, Блондел, 100 - 2:2, Блондел, 116 - 3:2

"Коломье" - "Сошо" - 1:2 (0:1)

Голы: Пендан, 11 - 0:1, Мейте, 59 - 0:2, Коффи, 89 - 1:2

"Шатору" - "Шамбли" - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:4

Голы: Манданн, 58 - 1:0, Дюкуре, 73 - 1:1

"Русильон" - "Кан" - 1:1 (1:1), по пенальти - 3:4

Голы: Маю, 14 - 1:0, Женево, 30 - 1:1

"Бурж" - "Тулуза" - 2:0 (0:0)

Голы: Курт, 63 - 1:0, Беже, 88 - 2:0

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