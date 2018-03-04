"Кан" - "Страсбур" - 2:0 (обзор)

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"Кан" - "Страсбур" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура французской Лиги 1, в котором "Кан" дома переиграл "Страсбур".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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11 Генгам 28 35
12 ФК Кан 28 35
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