"Кан" в меньшинстве обыграл "Метц" и вышел в 1/4 финала кубка Франции

В матче 1/8 финала кубка Франции "Кан" в гостях в серии пенальти обыграл "Метц".

"Метц" - "Кан" - 1:1, доп. вр. - 1:1, по пен. - 2:3

Голы: Ставитски, 51 - 0:1, Ибраима, 85 - 1:1, Ру, 108 - 2:1, Диоманде, 114 - 2:2.

Удаление: Базиль, 84 ("Кан").

Напомним, ранее в 1/4 финала турнира вышли "Ланс" и "Шамбли". | soccernews.ru