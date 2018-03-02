"Кан" выбил "Лион" из Кубка Франции и сыграет с ПСЖ

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"Кан" выбил "Лион" из Кубка Франции и сыграет с ПСЖ

В матче 1/4 финала Кубка Франции "Кан" победил "Лион" и вышел в полуфинал, где сыграет с ПСЖ. Победу канцам принес гол Исмаэля Диоманде в конце встречи.

"Кан" – "Лион" - 1:0 (0:0)
Гол: Диоманде, 77 - 1:0

"Кан": Самба, Санко, Джику, Гильбер, Авуну, Петерс, Диоманде, Роделен, Фере, Базиль (Ставицки, 59), Сантини (Кривелли, 58).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Диакаби (Морель, 46), Ауар, Тузар, Корне, Ферри (Ндомбеле, 81), Депай (Траоре, 71), Маолида.

Не пропустите: ПСЖ может сыграть с "Лионом" в полуфинале Кубка Франции. | http://soccernews.ru

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