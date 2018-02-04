"Кан" вырвал победу у "Нанта"

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"Кан" вырвал победу у "Нанта"

В рамках 24-го тура чемпионата Франции "Кан" переиграл "Нант".

"Кан" – "Нант" 3:2

Голы: Бамму, 31 - 0:1, Сантини (пен), 35 - 1:1, Да Сильва, 52 - 2:1, Бамму, 57 - 2:2, Да Сильва, 80 - 3:2

"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Женевуа, Фере (Базиль, 64), Бесса, Петерс, Аит-Беннассер (Санко, 70), Роделен, Сантини, Кривелли (Ставицки, 64).

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Джиджи, Дюбуа, Паллуа, Андрей Жиротто (Туре, 83), Крхин, Ронжье (Нгом, 81), Томассон, Сала, Бамму (Качаниклич, 62).

Предупреждения: Джику (22), Дюбуа (34), Диего Карлос (48). | http://soccernews.ru

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2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
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