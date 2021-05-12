Кан высказался о Холанде

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Кан высказался о ХоландеФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Член правления мюнхенской "Баварии" и экс-голкипер сборной Германии Оливер Кан высказался по поводу возможного трансфера Эрлинга Холанда.

"Для нас 100 миллионов евро сейчас – немыслимая сумма.

У нас есть Левандовски, его контракт рассчитан еще на два сезона. Уже поэтому нам незачем думать сегодня о Холанде", – сказал Кан в интервью Bild.

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