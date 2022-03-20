Кан высказался о ситуации с контрактами ветеранов "Баварии"
Фото: инстаграм "Баварии"\Автор неизвестен
Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан рассказал о ситуации с продлением контрактов ветеранов команды.
"Не понимаю всего этого шума вокруг этой темы. Контракты Левандовского, Мюллера и Нойера действуют и в следующем сезоне. Я всегда говорил, что мы обсудим это, что важная задача для нас. Это не изменилось.
Я не знаю, кто сказал вам (журналистам - прим.), что мы сомневаемся. Это не вопрос одного вечера. У игроков есть ожидания, и мы должны провести переговоры, чтобы позиции сблизились. Нужно несколько встреч, а не одна.
Я считаю, что у Левандовского причин для ухода из "Баварии" нет. У игроков здесь есть все. Он в "Баварии" получил приз лучшему игроку мира и взял все трофеи. Футболисты знают, что дает им "Бавария", – приводит слова Оливера Кана ZDF.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20