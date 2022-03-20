Кан высказался о ситуации с контрактами ветеранов "Баварии"

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Кан высказался о ситуации с контрактами ветеранов "Баварии"

Фото: инстаграм "Баварии"\Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан рассказал о ситуации с продлением контрактов ветеранов команды.

"Не понимаю всего этого шума вокруг этой темы. Контракты Левандовского, Мюллера и Нойера действуют и в следующем сезоне. Я всегда говорил, что мы обсудим это, что важная задача для нас. Это не изменилось.

Я не знаю, кто сказал вам (журналистам - прим.), что мы сомневаемся. Это не вопрос одного вечера. У игроков есть ожидания, и мы должны провести переговоры, чтобы позиции сблизились. Нужно несколько встреч, а не одна.

Я считаю, что у Левандовского причин для ухода из "Баварии" нет. У игроков здесь есть все. Он в "Баварии" получил приз лучшему игроку мира и взял все трофеи. Футболисты знают, что дает им "Бавария", – приводит слова Оливера Кана ZDF.

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