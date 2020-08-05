Кан высказался о завершении карьеры Касильяса

Экс-вратарь "Баварии" Оливер Кан сделал заявление об уходе из профессионального футбола голкипера Икера Касильяса.

"Один из величайших уходит со сцены. У нас были великие битвы, прекрасное соперничество, но уважение всегда было на первом плане. Фэйр-плей, уважительное отношение - самые важные добродетели в спорте. Ты всегда служил примером, мой друг!" - написал немец в твиттере.

Напомним, что Касильяс повесил перчатки на гвоздь в 39-летнем возрасте. Он так и не вернулся на поле после сердечного приступа, перенесённого в мае 2019 года.

Ожидается, что легендарный испанец станет советником президента мадридского "Реала".

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