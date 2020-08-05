Кан высказался о завершении карьеры Касильяса
Экс-вратарь "Баварии" Оливер Кан сделал заявление об уходе из профессионального футбола голкипера Икера Касильяса.
"Один из величайших уходит со сцены. У нас были великие битвы, прекрасное соперничество, но уважение всегда было на первом плане. Фэйр-плей, уважительное отношение - самые важные добродетели в спорте. Ты всегда служил примером, мой друг!" - написал немец в твиттере.
Напомним, что Касильяс повесил перчатки на гвоздь в 39-летнем возрасте. Он так и не вернулся на поле после сердечного приступа, перенесённого в мае 2019 года.
Ожидается, что легендарный испанец станет советником президента мадридского "Реала".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
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|3
|РБ Лейпциг
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20