Канада, Грузия и ЮАР побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё три товарищеских матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Канада - Новая Зеландия - 1:0

Гол: Рикеттс, 54 - 1:0.



Грузия – Литва - 4:0

Голы: Папунашвили, 15 - 1:0, Квилитая, 23 - 2:0, Казаишвили, 31 (пенальти) - 3:0, Чакветадзе, 40 - 4:0.



Замбия - ЮАР - 0:2

Голы: Тау, 16 - 0:1, Мотхиба, 90 - 0:2.

Не пропустите: В товарищеских матчах Армения сыграла вничью с Эстонией, Северная Ирландия обыграла Южную Корею. | http://soccernews.ru