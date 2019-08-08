Канадский хавбек Табла покинул "Барселону"

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Канадский хавбек Табла покинул "Барселону"

Полузащитник Жан-Ив Табла перешёл из "Барселоны" в "Монреаль Импакт", сообщает официальный сайт канадского клуба.

Речь идёт об аренде сроком на полгода. Другие детали сделки пока неизвестны.

Табла является воспитанником "Монреаль Импакт". В "Барселону" он перебрался в январе 2018 года, однако до сих пор не провёл ни одного матча за основную команду.

Контракт 20-летнего хавбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2020 года. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

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