Канадский клуб нацелился на игрока "Спартака"

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Канадский клуб нацелился на игрока "Спартака"
"Торонто" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику "Спартака" Софиану Ханни, сообщает Voetbalkrant.com.

По сведениям источника, канадский клуб рассматривает Ханни в качестве замены Себастьяну Джовинко, который перешел в аравийский "Аль-Хиляль".

28-летний Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из "Андерлехта" за восемь миллионов евро. За московский клуб хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых пасов. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

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