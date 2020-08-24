Канадский клуб заработает миллион евро благодаря триумфу "Баварии" в Лиге Чемпионов

Канадский "Ванкувер Уайткэпс" получит один миллион евро за то, что "Бавария" стала победителем Лиги Чемпионов, сообщает ESPN.

По сведениям издания, немецкий клуб обязан выплатить канадцам один миллион в качестве бонуса за трансфер защитника Альфонсо Дэвиса. Таким образом, стоимость трансфера игрока вырастет до 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне 19-летний Дэвис провел за "Баварию" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и девять результативных передач.

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