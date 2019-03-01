Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов

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Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов

Официальный канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых футбольных каналов за февраль 2019 года.

"Зенит-ТВ" находится на 11-й позиции и отмечается, что "Зениту" буквально немного не хватило до 10-го места, на котором располагается канал лондонского "Арсенала". "Зенит-ТВ" в минувшем месяце набрал 5,19 миллиона просмотров.

В топ-25 рейтинга попал канал московского ЦСКА, набравший в феврале 1,35 миллиона просмотров.

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5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
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