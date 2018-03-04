Каналес занимает второе место по голевым пасам в этом сезоне среди всех игроков Ла Лиги

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" победил "Алавес" со счетом 2:1.

Счет в этом поединке открыл Эктор Морено, которому ассистировал Серхио Каналес.

Стоит отметить, что Каналес отдал 11-й голевой пас во всех турнирах и среди игроков Ла Лиги уступает только нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (15).

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