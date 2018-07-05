Канчелькис: "Считаю, что Мбаппе является одним из лучших футболистов нынешнего Чемпионата Мира"

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Канчелькис: "Считаю, что Мбаппе является одним из лучших футболистов нынешнего Чемпионата Мира"Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что Франция была сильнее Аргентины и заслуженно выбила южноамериканцев в матче 1/8 финала Чемпионата Мира (4:3).

"Считаю, что Мбаппе является одним из лучших футболистов нынешнего Чемпионата Мира, он действительно достоин звания главной звезды турнира. Разумеется, подопечные Дидье Дешама в целом показали хорошую игру, действовали увереннее бело-голубых, а также выглядели более сплоченными. В связи с этим считаю результат справедливым", - сказал он.

В четвертьфинале французы сыграют с Уругваем. 

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