Канчельскис: "Арсенал" мог найти тренера и получше"

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Канчельскис: "Арсенал" мог найти тренера и получше"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера "Арсенала".

"Это шаг назад для клуба. Эмери - это легенда, но, думаю, можно было найти кандидатуру получше. Но таково решение совета директоров. Посмотрим, как он проявит себя в Англии. Лучше или хуже Эмери по сравнению с Венгером, покажет время. Посмотрим, справится ли Эмери со своей задачей" - сказал Канчельскис.

Напомним, что 46-летний Эмери заключил с "Арсеналом" контракт до 2022 года.

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