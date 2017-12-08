Канчельскис: "Без Де Хеа "Манчестер Юнайтед" занимал бы пятое-шестое место в АПЛ"

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Канчельскис: "Без Де Хеа "Манчестер Юнайтед" занимал бы пятое-шестое место в АПЛ"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы команды в предстоящем матче 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

"В данный момент "Манчестер Сити" сильнее, чем "Юнайтед". Уровень их игры выше. В составе "МЮ" собраны хорошие игроки, но "Сити" показывает более интересный футбол. Мне кажется, что "МЮ" нужны фланговые игроки, необходимо найти футболистов на правый и левый края. Пока что Моуринью выбирает оборонительный футбол.

Лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" является Давид Де Хеа. Без него команда занимала бы пятое-шестое место в Премьер-лиге", - приводит слова Канчельскиса The Telegraph.

Напомним, что после 15 туров "МЮ" занимает в АПЛ второе место и отстает от лидирующего "Сити" на восемь очков.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится 10 декабря и начнется в 19:30 мск.

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