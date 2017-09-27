Канчельскис: "Буду разочарован, если "Манчестер Юнайтед" проиграет ЦСКА"

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Канчельскис: "Буду разочарован, если "Манчестер Юнайтед" проиграет ЦСКА"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал прогноз на сегодняшний матч группового этапа Лиги Чемпионов между московским ЦСКА и английским "Манчестер Юнайтед".

"Для ЦСКА ничейный результат будет крайне положителен. Думаю, он сегодня и будет. Если "МЮ" проиграет, буду разочарован. Да, когда ЦСКА играет против любого другого соперника, я поддерживаю их. Но я не играл за них. Мой клуб - "Манчестер Юнайтед", он для меня все сделал в футбольной жизни. Я не патриот? Я являюсь патриотом футбола! Не надо себя обманывать, а нужно болеть за ту команду, которую ты любишь", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" в матче юношеской Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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