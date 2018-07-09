Канчельскис: "Черчесов? Ничего серьезного он не сделал"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о вкладе главного тренера сборной России Станислава Черчесова в успех своей команды на Чемпионате Мира.

"Черчесов? Поймите одно, в 1966-v году сборная СССР заняла 4-е место на ЧМ, и в аэропорту никто не встречал команду. Хотя тогда были такие футболисты, как Яшин, Пономарев, Бышовец. Звезды! Если Бескова за второе место увольняли, то сейчас с чего-то сделали героем Черчесова. Кто он? Ничего особенного он не сделал. Обыграл одну серьезную команду по пенальти. Никакого героизма тут нет.

Надо смотреть на лучшие результаты, которые были у нас. Мы же выигрывали Олимпиаду, четвертыми становились на ЧМ, вторыми в Европе. Обыграли одну команду, и из-за этого делать тренера героем? Пусть насчет будущего Черчесова думает РФС", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Ренйгольд указал Черчесову на его главную ошибку на ЧМ. | soccernews.ru