Канчельскис: "Что происходит со "Спартаком"? Ничего, все закономерно, их наказывает футбольный бог"

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Канчельскис: "Что происходит со "Спартаком"? Ничего, все закономерно, их наказывает футбольный бог"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о проблемах московского "Спартака" на финише текущего сезона.

"Что происходит со "Спартаком"? Ничего. Все закономерно. Еще до начала чемпионата я говорил, что есть футбольный бог, который накажет "Спартак". Футбольный бог есть - я в это верю. И он наказывает команды, которые ведут себя не по футбольным понятиям. И вот вам результат. Хотя они могли стать чемпионами. Но не пускает их футбольный бог на первое место.

Что я имею в виду? Если вы помните, в прошлом году, когда "спартаковцы" уже стали чемпионами, в последнем матче они встречались с "Арсеналом". Нельзя играть так, как они тогда - отдали игру 0:3. И сейчас все аукается. Нельзя так себя вести. Не надо читать между строк - я говорю конкретно: есть футбольный бог, и он наказывает команды, которые ведут себя нечестно, не по-футбольному. То, что я вижу, то и говорю.", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, о проблемах "Спартака" также высказался Рейнгольд. | soccernews.ru

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