Канчельскис: "ЦСКА - лучший клуб России"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высоко оценил шансы московского ЦСКА побороться за чемпионство в следующем сезоне.

"ЦСКА - лучший клуб России, если судить по результатам за последние десятилетия. В эпоху Гинера армейцы стали грандом. И этот статус дорогого стоит. У них - дух победителей и колоссальный опыт. С атмосферой в команде, насколько понимаю, все в полном порядке. Новичков нет, но есть отличный коллектив. И этого вполне хватит, чтобы навязать борьбу "Спартаку" и "Зениту"", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Канчельскис прокомментировал уход из футбола Кержакова. | soccernews.ru