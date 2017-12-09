Канчельскис дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА

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Канчельскис дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч "Спартак" - ЦСКА.

"В предстоящем поединке буду болеть за ЦСКА. Буду ждать интересной игры. "Армейцам" нужно побеждать, чтобы подтянуться к лидерам и побороться за чемпионство. А "Спартаку" нужно реабилитироваться перед фанатами. Это московское дерби - настрой должен быть соответствующим. Придут ли в себя "красно-белые" или нет - покажет игра. Не придут - это их проблемы.

Что касается расстановки сил накануне игры, мне кажется, психологическое преимущество тут у ЦСКА, поскольку после такого поражения, как было у "Спартака", футболистам всегда очень трудно. Но "красно-белым" после того разгрома кровь из носу нужна победа, и они будут по-другому играть. Но и "армейцы", опять же, в погоне за чемпионством не могут позволить себе терять очки. Ничейный результат обоим соперникам будет неудобен. Но мне кажется, игра завершится результативной ничьей" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

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