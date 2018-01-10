Канчельскис дал совет Смолову

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал совет форварду "Краснодара" Фёдору Смолову.

"Я бы посоветовал переходить в "Вест Хэм". Команда сейчас преобразилась и в очень приличный футбол играет. Шансы остаться в АПЛ, я считаю, хорошие. Что касается "Бешикташа", то думаю, что в Турции всё-таки не того уровня футбол. "Зенит"? И что? Ну, перейдёт из одной команды в другую внутри чемпионата. Не вижу смысла. Да, конечно, у "Зенита" побольше шансов на чемпионство. Но уровень футбола у нас, конечно же, ниже, чем в Англии" - сказал Канчельскис.

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