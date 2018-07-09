Канчельскис: "Если бы ЧМ получила другая страна, то сборная России не вышла бы на него"
Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал громкое заявление относительно уровня нынешней сборной России.
"Хорошо, что ЧМ прошел у нас в России. Если бы турнир получила другая страна, то мы бы не вышли на него. Я говорю то, что вижу. Я рад за ребят, они сделали свое дело.
Россия попала в восьмерку сильнейших сборных мира? Давайте откровенно говорить. Мы обыграли стоячую Испанию, которая вообще не знала, где ворота. Какая эйфория? Если бы в полуфинал вышли, то другое дело.
Если мы будем такие результаты показывать в течение десяти лет, тогда другое дело. Тогда можно сказать, что да, действительно, это правильное направление работы. Сейчас же во время Чемпионата Мира закрылось несколько профессиональных клубов, об это никто не говорит. В каком направлении мы идем? В правильном или неправильном?", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.
Напомним, Канчельскис оценил вклад Черчесова в успехи сборной. | soccernews.ru
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