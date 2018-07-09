Канчельскис: "Если бы ЧМ получила другая страна, то сборная России не вышла бы на него"

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Канчельскис: "Если бы ЧМ получила другая страна, то сборная России не вышла бы на него"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал громкое заявление относительно уровня нынешней сборной России.

"Хорошо, что ЧМ прошел у нас в России. Если бы турнир получила другая страна, то мы бы не вышли на него. Я говорю то, что вижу. Я рад за ребят, они сделали свое дело.

Россия попала в восьмерку сильнейших сборных мира? Давайте откровенно говорить. Мы обыграли стоячую Испанию, которая вообще не знала, где ворота. Какая эйфория? Если бы в полуфинал вышли, то другое дело.

Если мы будем такие результаты показывать в течение десяти лет, тогда другое дело. Тогда можно сказать, что да, действительно, это правильное направление работы. Сейчас же во время Чемпионата Мира закрылось несколько профессиональных клубов, об это никто не говорит. В каком направлении мы идем? В правильном или неправильном?", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Канчельскис оценил вклад Черчесова в успехи сборной. | soccernews.ru

Комментарии
Джонни

Чё-то этот прибалт недороссийский растрынделся особо. Видать забыл, что в период его выступлений за сборную России ни четвертьфинал ЧМ, ни организация Мундиаля в России не мыслились даже в реальности. И то, что последний матч за сборную Андрюша отыграл, когда ему ещё 30-ти не было, и более не вызывался. И какую футбольную импотенцию он демонстрировал он на ЧЕ в 92 и 96 годах... )) Вот от обидки и подгарает у него бомболюк. Что он как тренер так и не состоялся, а Саламыч, его многолетний партнёр по сборной, считай что герой страны. )))

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