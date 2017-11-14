Канчельскис: "Если не дадим испанцам пространства, может рассчитывать на минимальное поражение"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против национальной команды Испании.

"Думаю, что с испанцами будет то же самое, что и в предыдущем матче... Если мы не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не так крупно проиграть. Ну, допустим, как с Аргентиной - 0:1", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, о предстоящем матче сборной также высказался Мостовой. | soccernews.ru