Канчельскис: "Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (2:2).

"Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча. Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе", - отметил он. | http://soccernews.ru