Канчельскис: "Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется"

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Канчельскис: "Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется"Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (2:2).

"Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча. Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе", - отметил он. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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