Канчельскис: "Это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни"

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Канчельскис: "Это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис назвал команду Станислава Черсчесова худшей в истории сборной России.

"В наше время футболисты были лучше организованы. У нас была традиционная система. Когда СССР распался, уровень футбола упал. Сегодня уровень российского футбола невелик, есть проблемы. Мы переживаем, это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все это говорят. В команде есть проблемы. Есть хорошие игроки, но им не нравится играть в сборной из-за проблем с тренером", - цитирует бывшего футболиста Daily Mail.

Напомним, Уткин сделал заявление о главном тренере сборной России. | soccernews.ru

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