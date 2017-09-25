Канчельскис: "Футбольный бог наказывает "Спартак"

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Канчельскис: "Футбольный бог наказывает "Спартак"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о неудачах московского "Спартака".

"Есть футбольный бог, который наказывает, вот он наказывает сейчас "Спартак" за их дела. Как они с "Уфой" поступили, как с Тулой поступили. Думайте, чем заниматься. Надо играть в футбол. Теперь их и наказывает футбольный боженька. Ничего удивительного я вам не сказал" - цитируют слова Канчельскиса российские СМИ.

Стоит отметить, что по итогам 11 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 14 очков.  

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