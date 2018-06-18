Канчельскис: "Головин способен себя проявить и в "Ювентусе", и в "Челси"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис советует полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину уезжать в Европу.

"Чем быстрее Головин уедет в европейский чемпионат, тем лучше будет и для него, и для сборной. В чемпионате России он уже достиг своего потолка и не будет прогрессировать. Ему нужен новый вызов, теперь главное - чтобы ЦСКА пошел навстречу футболисту и не запросил за него невероятных отступных. Насколько я знаю, главные претенденты на Сашу - это "Челси" и "Ювентус". Считаю, что он способен проявить себя в обоих клубах", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Головиным заинтересовался "Челси". | soccernews.ru