Канчельскис: "Головин способен себя проявить и в "Ювентусе", и в "Челси"

Теги александр головинцска москвачелсиювентус

Канчельскис: "Головин способен себя проявить и в "Ювентусе", и в "Челси"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис советует полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину уезжать в Европу.

"Чем быстрее Головин уедет в европейский чемпионат, тем лучше будет и для него, и для сборной. В чемпионате России он уже достиг своего потолка и не будет прогрессировать. Ему нужен новый вызов, теперь главное - чтобы ЦСКА пошел навстречу футболисту и не запросил за него невероятных отступных. Насколько я знаю, главные претенденты на Сашу - это "Челси" и "Ювентус". Считаю, что он способен проявить себя в обоих клубах", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Головиным заинтересовался "Челси". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов