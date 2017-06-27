Канчельскис Головину: "Взял вещи и уехал! Нужно бежать!"

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Канчельскис Головину: "Взял вещи и уехал! Нужно бежать!"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис обратился к полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину.

"Думаю, Головин смог бы заиграть в Англии, тем более сейчас его сватают в "Арсенал". При Венгере эта команда показывает хороший футбол. Конечно, суперрезультата нет, не берут Лигу чемпионов, давно не выигрывали чемпионат, но они пытаются играть хорошо и демонстрируют красивую игру. Головин мог бы там закрепиться. И чем раньше он уедет, тем будет и для него лучше, и для сборной. Ему не то что ехать нужно - быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро! Нужно бежать!", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Карпин назвал Смолова лучшим форвардом в сборной. | soccernews.ru

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