Канчельскис: "Говорил, что "Манчестер Сити" не выиграет Лигу Чемпионов"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

"Ливерпуль" прошел дальше по делу. "Сити" слишком рано в Англии записали в топ-клубы, но я и раньше говорил, что Лигу Чемпионов команде не выиграть. Она не провела в этом турнире столько матчей, как "Реал", "Бавария" или "МЮ", а еврокубковый опыт дорогого стоит", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, в ответном матче "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1. | soccernews.ru