Канчельскис: "Хороший результат для России в ближайших матчах - это три очка"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящих играх команды.

"Нашу сборную ожидают два сложнейших матча. У Бельгии очень сильная команда, а с Казахстаном придется играть на искусственном поле. Пока сложно говорить о результатах, ведь у команды новый цикл.

Я думаю, что бельгийцам можем проиграть, однако с Казахстаном обязаны брать три очка. Так что три очка в этих двух играх будет хорошим результатом", - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

Напомним, что оба поединка пройдут в рамках квалификации к Евро-2020.

Игра против сборной Бельгии запланирована на 21 марта.

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