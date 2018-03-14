Канчельскис: "Игра "Манчестер Юнайтед" не нравится никому"

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Канчельскис: "Игра "Манчестер Юнайтед" не нравится никому"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о проблемах английского "Манчестер Юнайтед".

"Естественно, болельщики ждут другой игры от команды. И других результатов. Но есть руководители команды, есть президент клуба. То, как сейчас играет "Манчестер", никому, кого не спрашиваю, не нравится. Но тут влияет бизнес: в команду пришли американцы, и для них самое главное - это деньги", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, Моуринью прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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