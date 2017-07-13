Канчельскис: "Кержаков мог бы еще поиграть, он бы сильно пригодился в сборной"

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаковроссия

Канчельскис: "Кержаков мог бы еще поиграть, он бы сильно пригодился в сборной"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал уход из футбола форварда питерского "Зенита" Александра Кержакова.

"Кержаков закончил в 34 года? Мог бы еще поиграть, он ведь относительно молодой. Если не в "Зените", точно вписался бы в другие клубы. Лучший бомбардир России вызвал бы интерес и за границей, даже в Китае или в арабских странах.

Александр постоянно нацелен на ворота и завершение атаки, и таких в нашем футболе немного. Учитывая, что сборная России практически не бьет, Кержаков нам сильно пригодился бы в национальной команде", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, агент Рейеса опроверг интерес со стороны "Зенита". | soccernews.ru

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